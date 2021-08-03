В Уфе огонь уничтожил сразу три дома

Сегодня, 3 августа, ночью в Уфе был зафиксирован крупный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, огнём охватило частный сектор.

Сообщение о возгорании на улице Чкалова поступило на пульт диспетчера в 04:47. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горело уже три дома. Существовала опасность распространения возгорания на соседние постройки.