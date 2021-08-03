В Башкирии примут закон, защищающий от недобросовестных турагентов

В республике примут закон, защищающий от недобросовестных турагентов. Законопроект рассмотрят осенью во втором чтении.
Инициатива предполагает установку запрета на осуществление деятельности турагентов без внесения сведений о них в единый федеральный реестр. База будет содержать сведения о турагентах, с которыми туроператор работает напрямую, а также данные об их партнерах – субагентах. По словам авторов документа, после принятия закона вся цепочка реализации турпродукта должна стать прозрачной и понятной, а рынок услуг – цивилизованным.
Сейчас же вся система уязвима, так как отдельные звенья цепи находятся вне поля правового регулирования, говорят депутаты. Планируется, что новация вступит в силу 1 января следующего года.