В Стерлибашевском районе появятся новая воркаут-площадка

Так, на площади перед Домом культуры организуют зону отдыха. Сейчас идут работы по устройству пешеходных дорожек, освещения и озеленения площадки для установки мобильной сцены. После завершения основных работ там разместят арт-объект. Также одним из проектов по реализации программы является воркаут-площадка в парке Победы. Для занятий спортом там установят более 30 тренажеров.