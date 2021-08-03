В Стерлибашевском районе появятся новая воркаут-площадка

В Стерлибашевском районе благоустроят сразу три объекта. Это станет возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».
Так, на площади перед Домом культуры организуют зону отдыха. Сейчас идут работы по устройству пешеходных дорожек, освещения и озеленения площадки для установки мобильной сцены. После завершения основных работ там разместят арт-объект. Также одним из проектов по реализации программы является воркаут-площадка в парке Победы. Для занятий спортом там установят более 30 тренажеров.