Житель Башкирии сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала на «красный»

2 августа в городе Туймазы произошла авария с участием несовершеннолетнего. Инцидент зафиксирован напротив дома №10 по улице Чапаева.

Фото №1 - Житель Башкирии сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала на «красный»

24-летний житель Шаранского района передвигался за рулём «Лады Гранта». В один момент он наехал на 9-летнюю девочку. Водитель утверждает, что ребёнок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Фото №2 - Житель Башкирии сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала на «красный»

С травмами девочку срочно госпитализировали. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД РБ. 

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