Житель Башкирии сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала на «красный»

2 августа в городе Туймазы произошла авария с участием несовершеннолетнего. Инцидент зафиксирован напротив дома №10 по улице Чапаева.

24-летний житель Шаранского района передвигался за рулём «Лады Гранта». В один момент он наехал на 9-летнюю девочку. Водитель утверждает, что ребёнок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.