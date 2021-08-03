Жители Уфы могут сами решить судьбу площади у Дворца спорта

На площади перед Дворцом спорта была закрыта стихийная парковка. На этом настаивали жильцы ближайших домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.
Каждый день площадь была забита транспортом: фурами, автобусами, грузовиками и даже спецтехникой. Это создавало неприятный шум, в воздухе стоял запах бензина, а асфальт был «разукрашен» маслянистыми подтёками. При этом большое количество автомобилей не раз становилось причиной дорожно-транспортных происшествий.
Теперь площадь огорожена. По ней могут проходить пешеходы, велосипедисты, семьи с колясками. Администрация города отмечает, что площадь сохранят для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Но сама территория будет благоустроена.
Жители Уфы могут поделиться своими идеями благоустройства площади перед Дворцом спорта. Свои предложения уфимцы могут прислать на электронную почту мэрии: [email protected] Самые популярные инициативы будут вынесены на голосование в социальных сетях и на сайте администрации Уфы.