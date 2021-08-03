Жители Уфы могут сами решить судьбу площади у Дворца спорта

На площади перед Дворцом спорта была закрыта стихийная парковка. На этом настаивали жильцы ближайших домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Каждый день площадь была забита транспортом: фурами, автобусами, грузовиками и даже спецтехникой. Это создавало неприятный шум, в воздухе стоял запах бензина, а асфальт был «разукрашен» маслянистыми подтёками. При этом большое количество автомобилей не раз становилось причиной дорожно-транспортных происшествий.

Теперь площадь огорожена. По ней могут проходить пешеходы, велосипедисты, семьи с колясками. Администрация города отмечает, что площадь сохранят для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Но сама территория будет благоустроена.