В Уфе мужчина избил и ограбил бывшую супругу

Жуткий инцидент произошёл в Уфе. В полицию с заявлением на собственного экс-супруга обратилась 36-летняя местная жительница.
Уфимка рассказала, что у неё произошёл конфликт с бывшим мужем. Во время ссоры мужчина избил несчастную, пообещал убить, а после украл телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию. К счастью, правоохранители оперативно задержали 37-летнего подозреваемого. На мужчину завели уголовное дело по статьям «грабёж» и «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».