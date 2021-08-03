В Башкирии выявлено 13 случаев превышения ПДК вредных веществ

Так, в Салавате 13 раз было зафиксировано превышение предельно допустимых норм по этилбензолу (4, 5 ПДК). В Уфе 6 раз зарегистрировали превышение ПДК по сероводороду (2,9), 2 раза по изопропилбензолу (1,7), по одному разу по пыли (1,1), по фенолу (1,2), по хлориду водорода (2,7), по этилбензолу (2,5). В Стерлитамаке по 2 раза было зарегистрировано превышение ПДК по хлориду водорода (1,5) и по изопропилбензолу (1,1), а также один раз по этилбензолу (1,5).