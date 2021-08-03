В Уфе соседи ищут опекуна для одинокой бабушки

В Уфе жители одной из многоэтажек пытаются найти для соседки опекуна. В редакцию БСТ обратились люди, которые обеспокоены судьбой пожилой женщины. В прошлом заслуженный врач, она живет в одиночестве. При этом у пенсионерки начались проблемы с памятью. И не только.
Пенсионерку Химию Сулейманову знает едва ли не каждый житель двора. Большую часть времени женщина проводит на улице. То и дело попросит у прохожих телефон, чтобы позвонить, либо, чтобы ее отвели на почту за пенсией. И так по десять раз на дню.
Женщина 1938 года рождения, но несмотря на преклонный возраст, живет одна. Иной раз помощь окажут соседи по подъезду, которые не скрывают: беспокоит и собственная безопасность.
Всю свою жизнь Химия Сулейманова проработала врачом в 13-й городской больнице. Однако коллеги ее уже давно не навещают. Не заботится о матери и единственный сын, который, к слову, тоже медик. Соседи пытались воззвать к совести мужчины через участкового, но безрезультатно. А последние три года у женщины начались проблемы с памятью.
Соседи неоднократно писали жалобы в различные инстанции. По их словам, бабушке необходим либо опекун, либо лечение в специализированном учреждении.
В большинстве случаев решать судьбу одиноких людей приходится соцслужбам. По словам специалистов, такие ситуации не единичны. Но просто так направить человека в то или иное учреждение можно только с его согласия. Либо если удастся доказать, что человек не в состоянии сам принимать решения.
В случае, если человек нуждается в помощи, но сам этого не понимает, можно позвонить на горячую линию по номеру: 8 (800) 775-00-14.
В большинстве случаев человека могут определить либо в дом престарелых, либо в психоневрологический интернат. Есть и еще один вариант. В республике действует программа, по которой пенсионера могут как бы усыновить в семью, если у него нет психических отклонений. Не исключено, что судьбу жительницы этого дома придется определять органам опеки. Если, конечно, ее не увидят родственники, которые все же вспомнят о кровных узах.