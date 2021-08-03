В Уфе соседи ищут опекуна для одинокой бабушки

В Уфе жители одной из многоэтажек пытаются найти для соседки опекуна. В редакцию БСТ обратились люди, которые обеспокоены судьбой пожилой женщины. В прошлом заслуженный врач, она живет в одиночестве. При этом у пенсионерки начались проблемы с памятью. И не только.

Пенсионерку Химию Сулейманову знает едва ли не каждый житель двора. Большую часть времени женщина проводит на улице. То и дело попросит у прохожих телефон, чтобы позвонить, либо, чтобы ее отвели на почту за пенсией. И так по десять раз на дню.

Беспокоит. Она же день и ночь звонит. Мы уже отключили звонки. Марфуга Галина, жительница дома №60 по ул. Аксакова

Женщина 1938 года рождения, но несмотря на преклонный возраст, живет одна. Иной раз помощь окажут соседи по подъезду, которые не скрывают: беспокоит и собственная безопасность.

Бабушка хоть вроде и может за собой ухаживать, но есть чувство, что не может нормально пользоваться электроприборами, газом. Но проблема не совсем в этом, проблема, что человек полностью одинок. Алексей Колупаев, житель дома №60 по ул. Аксакова

Всю свою жизнь Химия Сулейманова проработала врачом в 13-й городской больнице. Однако коллеги ее уже давно не навещают. Не заботится о матери и единственный сын, который, к слову, тоже медик. Соседи пытались воззвать к совести мужчины через участкового, но безрезультатно. А последние три года у женщины начались проблемы с памятью.

Два-три человека ко мне приходили, когда работала в поликлинике. Сейчас каждый занимается своим делом. Химия Сулейманова, жительница дома №60 по ул. Аксакова

Соседи неоднократно писали жалобы в различные инстанции. По их словам, бабушке необходим либо опекун, либо лечение в специализированном учреждении.

В дом старости ее нужно отправить, ей нужно общение. Сын отказался, значит нужно отправить туда. Жительница дома №60 по ул. Аксакова

В большинстве случаев решать судьбу одиноких людей приходится соцслужбам. По словам специалистов, такие ситуации не единичны. Но просто так направить человека в то или иное учреждение можно только с его согласия. Либо если удастся доказать, что человек не в состоянии сам принимать решения.

Есть медицинская карта, где включены спецы для прохождения медосмотра для поступление в учреждение. Туда включен психиатр. Определяет в учреждение только психиатр. Ралина Шакирханова, заместитель начальника отдела Республиканского центра социального обслуживания

В случае, если человек нуждается в помощи, но сам этого не понимает, можно позвонить на горячую линию по номеру: 8 (800) 775-00-14.

Работает с 8:00 до 20:00 без выходных. Если есть необходимость, то выезжаем с сотрудниками органов опеки. Елена Пономарева, главный эксперт отдела Республиканского центра социального обслуживания