В Башкирии пьяный водитель сбил молодого сельчанина

Ночью 3 августа в Хайбуллинском районе произошла авария. Инцидент зафиксирован напротив дома №32а по проспекту Салавата Юлаева в селе Акъяр.

28-летний парень за рулём «десятки» совершил наезд на 27-летнего пешехода. Сельчанин пересекал проезжую часть в темноте в неустановленном для этого месте. Также на его одежде не было светоотражающих элементов.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу с травмами. При этом медицинское освидетельствование показало, что водитель был за рулём в состоянии алкогольного опьянение. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Все обстоятельства случившегося выясняются.