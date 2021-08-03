Спасателям Уфы удалось предотвратить две трагедии на воде

Накануне, 2 августа, спасателям Уфы удалось предотвратить две трагедии на воде. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

Около шести часов вечера спасатели на реке Уфе в Сипайлово заметили суету и услышали крики на берегу. Оказалось, очевидцы пытались сообщить о тонущей 33-летней женщине. Спасатели подплыли к утопающей, бросили круг, но женщина, которая держалась на плаву из последних сил, отпустила спасательный инструмент. Уфимка начала тонуть, но один из спасателей нырнул за женщиной и смог транспортировать до лодки. Оказалось, уфимка была пьяна.

Подобный случай произошёл с 35-летним мужчиной на реке Белой недалеко от пляжа «Солнечный». Он нырнул в воду с причальной стенки набережной. Спасатели заметили характерный всплеск, а потом и тонущего мужчину. Ему было сложно удержаться на поверхности воды, он начал захлёбываться и идти ко дну. К счастью, спасатели извлекли тонущего из воды и доставили на берег. Скорее всего, и мужчина был пьян.