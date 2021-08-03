В Уфе вновь поймали изготовителей поддельных ковид-справок

В Уфе полиция нашла злоумышленников, которые торговали поддельными справками о вакцинации против коронавируса.

В частности, был задержан 22-летний парень, который пытался продать липовый медотвод от вакцинации от COVID-19. Документ он изготовил в обычном графическом редакторе и пытался продать за 2 тысячи рублей. Теперь уфимец – фигурант уголовного дела.

Также была выявлена поддельная справка о проверке крови на антитела к коронавирусу. Её изготовил 28-летний уфимец. Мужчина свою вину признал и также стал фигурантом уголовного дела.

Теперь мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.