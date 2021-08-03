В Уфе могут завести дело на любителя духов

Молодой житель Уфы может стать фигурантом уголовного дела из-за необычного преступления. Подробности инцидента сообщает Mash Batash.
Молодой человек должен был совершить полёт из Уфы в Москву. В аэропорту уфимец решил, что хочет приятно пахнуть в салоне. Для этого он зашёл в парфюмерный магазинчик, где приметил духи «Шанель». Он открыл запечатанную коробочку и побрызгался ароматом.
Парень вышел из магазина, но бессовестное вскрытие коробки заметила продавщица. Женщина решила обратиться в полицию, ведь иначе руководитель магазина мог наказать сотрудницу. Парня задержали, и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.