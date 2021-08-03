В Башкирии могут обязать раскрывать информацию о состоянии воздуха

Власти Башкирии могут принять новый закон. Инициатива может ввести обязательное раскрытие информации о состоянии воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

В экологический кодекс будет внесено дополнительное понятие – «информация о состоянии окружающей среды». Планируется регламентировать порядок размещения подобных данных в открытых источниках.

Устанавливается, что такая информация является открытой, доступ к ней не может быть ограничен, за исключением тех случаев, когда сведения составляют государственную тайну. Будет регламентирован порядок размещения данных в открытых источниках. Константин Толкачев

Планируется размещение информации о радиационной обстановке, загрязнениях, явлениях и процессах в воздухе, почве, воде. Также будет публиковаться информация о воздействии хозяйственной и промышленной деятельности.