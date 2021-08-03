В Башкирии могут обязать раскрывать информацию о состоянии воздуха

Власти Башкирии могут принять новый закон. Инициатива может ввести обязательное раскрытие информации о состоянии воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

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В экологический кодекс будет внесено дополнительное понятие – «информация о состоянии окружающей среды». Планируется регламентировать порядок размещения подобных данных в открытых источниках.

Устанавливается, что такая информация является открытой, доступ к ней не может быть ограничен, за исключением тех случаев, когда сведения составляют государственную тайну. Будет регламентирован порядок размещения данных в открытых источниках.

Константин Толкачев 

Планируется размещение информации о радиационной обстановке, загрязнениях, явлениях и процессах в воздухе, почве, воде. Также будет публиковаться информация о воздействии хозяйственной и промышленной деятельности.

По словам Константина Толкачева, председателя Госсобрания, каждый гражданин имеет право знать о состоянии окружающей среды. Но зачастую такой информацией владеют лишь ведомства и организации, у которых нет права делиться данными.

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