В Башкирии могут обязать раскрывать информацию о состоянии воздуха

Власти Башкирии могут принять новый закон. Инициатива может ввести обязательное раскрытие информации о состоянии воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.
В экологический кодекс будет внесено дополнительное понятие – «информация о состоянии окружающей среды». Планируется регламентировать порядок размещения подобных данных в открытых источниках.
Планируется размещение информации о радиационной обстановке, загрязнениях, явлениях и процессах в воздухе, почве, воде. Также будет публиковаться информация о воздействии хозяйственной и промышленной деятельности.
По словам Константина Толкачева, председателя Госсобрания, каждый гражданин имеет право знать о состоянии окружающей среды. Но зачастую такой информацией владеют лишь ведомства и организации, у которых нет права делиться данными.