В Башкирии парень едва не сжёг семью бывшей девушки

В жутком преступлении обвинили 18-летнего парня из Давлекановского района. Молодой человек едва не сжёг семью своей бывшей девушки.

По версии следствия, между молодыми возлюбленными произошла крупная ссора. Девушка заявила о желании разорвать отношения, но парню это категорически не понравилось, и он решил отомстить ей.

Ночью скандалист проник во двор семьи девушки. Убедился, что в доме находятся мама возлюбленной с 12-летним сыном и 7-летним внуком, поджёг пристрой, а после убежал. К счастью, семья спаслась благодаря бдительности женщины, которая вовремя проснулась и эвакуировала семью.