В Башкирии пьяный мужчина избил незнакомку

По версии следствия, в мае мужчина провёл вечер за распитием спиртных напитков с друзьями. У подъезда своего дома он заметил незнакомку. Без причин мужчина подошёл к женщине и несколько раз кулаком ударил несчастную по лицу и телу. Горожанка потеряла равновесие и упала, но это не остановило нападающего, который несколько раз ударил женщину ногами.