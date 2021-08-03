В Башкирии пьяный мужчина избил незнакомку

В Октябрьском был задержан 34-летний местный житель. Мужчину обвинили в нападении на незнакомку.
По версии следствия, в мае мужчина провёл вечер за распитием спиртных напитков с друзьями. У подъезда своего дома он заметил незнакомку. Без причин мужчина подошёл к женщине и несколько раз кулаком ударил несчастную по лицу и телу. Горожанка потеряла равновесие и упала, но это не остановило нападающего, который несколько раз ударил женщину ногами.
Мужчину увёл в сторону товарищ, а женщина обратилась за помощью к врачам. Свою вину подозреваемый признаёт, он полностью раскаялся. Теперь уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.