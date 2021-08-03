В Башкирии продолжается подготовка к отопительному сезону

Не повторять ошибок прошлой зимы и ответственно подойти к отопительному сезону призвал Министерство ЖКХ региона Радий Хабиров. Глава республики потребовал не допустить потерь тепла и, как следствие, "золотых" платежек как произошло в минувшем году из-за формального подхода ведомства к работе.

Подготовка уже выходит на финишную прямую. Так, к 15 сентября в Янауле запустят новую энергоэффективную котельную. Она будет обеспечивать теплом 40% горожан. Это свыше трех тысяч квартир и 11 социальных объектов. Котельную запустят взамен той, что была построена еще более полувека назад. Инвестпроект оценивается в 275 миллионов рублей.