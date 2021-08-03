В Башкирии продолжается подготовка к отопительному сезону

Не повторять ошибок прошлой зимы и ответственно подойти к отопительному сезону призвал Министерство ЖКХ региона Радий Хабиров. Глава республики потребовал не допустить потерь тепла и, как следствие, "золотых" платежек как произошло в минувшем году из-за формального подхода ведомства к работе.
Подготовка уже выходит на финишную прямую. Так, к 15 сентября в Янауле запустят новую энергоэффективную котельную. Она будет обеспечивать теплом 40% горожан. Это свыше трех тысяч квартир и 11 социальных объектов. Котельную запустят взамен той, что была построена еще более полувека назад. Инвестпроект оценивается в 275 миллионов рублей.
В Салавате идет капитальный ремонт тепломагистрали. Впервые на этом участке за последние почти 40 лет. Будет заменено свыше 300 метров труб на новые с защитной полиэтиленовой оболочкой. Это позволит снизить теплопотери. Филиал БашРТС ведет реконструкцию тепломагистрали и в Стерлитамаке. Теплосети прокладывают эстакадным способом через две проезжие части и железную дорогу. Особенность нынешнего подготовительного сезона – в республике созданы тепловые инспекции.