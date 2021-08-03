В Уфе собирают средства на колокол для церкви Андрея Первозванного

Необходимая сумма – 521 600 рублей. Уже удалось привлечь около 480 тысяч. Набат весом более 300 килограммов установят на здании строящегося храма, который расположен в Демском районе.

Прихожанин Юрий Сайниев жертвует посильную сумму на покупку колокола для строящегося храма Андрея Первозванного. Сюда он ходит регулярно. Говорит, что это для него место силы иодин из заветов Библии: «Помоги ближнему твоему и тебе воздастся».

Церковь нужна. Всегда же нужно человеку верить, силы нужны. Силы дает, проблемы решать свои и помогать близким. Юрий Сайниев пожертвователь

Этот храм существует 26 лет. Первым помещением стал для него одноэтажный расселенный барак на улице Дюртюлнская,9, его реконструировали под церковь. Сейчас также прихожане из Демского района Уфы и ближайших деревень помогают в строительстве нового храма.

Храм очень нужен. В каком состоянии он сейчас, это не типичный храм. Первые службы проходили в кинотеатре «Орион» до первого сеанса. Нужно было собрать общину верующих людей. Петр Киселев, протоирей, статный священник храма имени Андрея Первозванного

Прихожане уже собрали 480 тысяч рублей на колокол для нового здания. Необходимая сумма – 521 600 рублей. Средства принимают в церкви наличными или по куар-коду, который расположен на специальном баннере. Набат весом более 300 килограммов изготовят в Каменск-Уральском. Как говорят в церкви, колокольный звон для православных имеет особое значение.

Колокол собирает на молитву перед богослужением. Этот звук идет в небо, к Богу, туда и наши молитвы должны идти – к Богу Виктор Киселев, протоирей, настоятель храма имени Андрея Первозванного