В Башкирии ожидается усиление ветра

Уже с 20:00 3 августа в республике ожидается усиление ветра до 18 м/с. Ветер сохранится и завтра, 4 августа. При таком ветре существует риск падения рекламных щитов, деревьев, обуршения кровли. Жителям Башкирии не рекомендуют находиться у хрупких конструкций.

При этом существенных осадков не ожидается. Лишь в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью прогреется до +17, +19°С, а днём до +33, +35°С.