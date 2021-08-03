В Башкирии за сутки возникли пять лесных пожаров

В Башкирии продолжается борьба с лесными пожарами. Из-за аномальной жары во многих районах республики введена чрезвычайная пожароопасность.

За сутки было зарегистрировано пять лесных пожаров, общая площадь которых составила 44,9 га. В Баймаксиком и Зилаирском районах пожары локализованы. Также ведётся ликвидация пожара в Баймакском лесничестве.