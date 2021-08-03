В Башкирии 11 отдыхающих подхватили коронавирус в детском лагере

Прокуратура Башкирии проводит проверку в детском лагере в Караидельском районе. Именно там 6 детей и 5 сотрудников заразились коронавирусом.
При этом всего в лагере отдыхали 158 детей и работали 43 сотрудника. Все зараженные и люди, которые контактировали с больными, были немедленно вывезены из детского учреждения. Заболевшим оказывается необходимое лечение. Территория лагеря и все помещения были дезинфицированы.
Сотрудники прокуратуры установят причины произошедшего заболевания. Работе должностных лиц и соблюдению санитарно-эпидемиологических мер будет дана оценка.
При этом сегодня, 3 августа, замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что впервые за время пандемии в стационарах зарегистрировано более 100 детей с коронавирусом.