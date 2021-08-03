В Башкирии 11 отдыхающих подхватили коронавирус в детском лагере

Прокуратура Башкирии проводит проверку в детском лагере в Караидельском районе. Именно там 6 детей и 5 сотрудников заразились коронавирусом.

При этом всего в лагере отдыхали 158 детей и работали 43 сотрудника. Все зараженные и люди, которые контактировали с больными, были немедленно вывезены из детского учреждения. Заболевшим оказывается необходимое лечение. Территория лагеря и все помещения были дезинфицированы.