«Беркуты Урала» начали подготовку к новому сезону

Молодежная волейбольная команда «Беркуты Урала» начала подготовку к новому сезону. Чемпионат начинается в октябре, поэтому времени на подготовку достаточно.

Исходя из этого, тренерский штаб прямо сейчас не форсирует нагрузки. Сейчас подопечные Игоря Пасечника проводят тренировочный сбор, где закладывается фундамент на предстоящий сезон.

Настроение очень хорошее. Все ждали этих сборов. Работаем, все замечательно. Готовимся к новому сезону.

Никита Паламар, игрок команды «Беркуты Урала»

В этом году уфимцы обновили состав на 80 процентов. Таким образом «Беркуты» – самая молодая команда Молодежной лиги. Среди новичков и воспитанники уфимской ДЮСШ №34 по волейболу. Никита Паламар и Михаил Никифоров переехали в Уфу из Новокуйбышевска, Артем Осадчий из Самары, а Даниил Назаров из Одинцово.

Конечно, в плане результата будет откат назад. Но у нас задача другая, мы выбираем игроков, которые в будущем будут играть в суперлиге. Так что результат вторичен.

Игорь Пасечник, старший тренер команды «Беркуты Урала»
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