«Беркуты Урала» начали подготовку к новому сезону

Молодежная волейбольная команда «Беркуты Урала» начала подготовку к новому сезону. Чемпионат начинается в октябре, поэтому времени на подготовку достаточно.
Исходя из этого, тренерский штаб прямо сейчас не форсирует нагрузки. Сейчас подопечные Игоря Пасечника проводят тренировочный сбор, где закладывается фундамент на предстоящий сезон.
В этом году уфимцы обновили состав на 80 процентов. Таким образом «Беркуты» – самая молодая команда Молодежной лиги. Среди новичков и воспитанники уфимской ДЮСШ №34 по волейболу. Никита Паламар и Михаил Никифоров переехали в Уфу из Новокуйбышевска, Артем Осадчий из Самары, а Даниил Назаров из Одинцово.