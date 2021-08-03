Тимур Сафин рассказал об Олимпиаде и планах на будущее

В Уфу вернулся серебряный призер Олимпийских игр. Тимур Сафин поделился планами на будущее и рассказал, как непросто выступать на Играх без зрителей. Напомним, башкирский рапирист стал вторым в командном соревновании. За победу в Токио от России боролась молодая команда, а претендентов на золото было пять равных по силе коллективов. Вместе с Сафиным медаль получили братья Кирилл и Антон Бородачевы и Владислав Мыльников.

Первой спешит к сыну та, кто сильнее всех переживала за Тимура. Мама спортсмена Гульсина Сафина еще недавно не могла смотреть за его поединками – закрывала глаза, выходила из комнаты. Да и сейчас избегает камеры, скромно прячась за присутствующих в зале. В эту ночь встретить Тимура пришли те, кто с ним всегда плечом к плечу – друзья, тренеры, воспитанники уфимской школы фехтования.

Среди болельщиков и Аделина Загидуллина. Теперь это объятья двух олимпийских медалистов. Чуть раньше спортсменка завоевала золото в командной рапире. Но именно награда Тимура Сафина стала исторической для республики. До него ни один башкирский рапирист не поднимался на Олимпийский подиум дважды. Сафину это удалось сделать трижды.

Мы уже столько тренировались, прекрасно знаем, как давались эти медали. Друг друга поддержали. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка Игр в Токио в командных соревнованиях

Если бы игры проходили в срок, еще неизвестно поехал бы на них Сафин или нет. Минувший сезон для него сложился непросто. Он менял тактику ведения боя, восстанавливался после коронавируса. Вместе с тренером Лирой Грушиной оставался после занятий, отрабатывал упражнения. Без отговорок и поблажек к себе.

Он тренировался в таких условиях, преодолевал. Но Тимур прав: это не точка, а запятая. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах

В Токио он поехал в качестве запасного. Это значит, что при определенном раскладе Тимур мог вообще не выйти на дорожку. И тогда он бы остался без медали олимпийских игр. Но в полуфинале с американцами тренерский штаб принимает решение выпустить Сафина вместо Владислава Мыльникова. И пусть не все получилось в финале с французами. Это серебро – как недостающий паззл в олимпийской мозаике башкирского рапириста.

Цели остаются самыми высокими, в личном зачете я еще не все сказал. Будем стремиться, работать, чтобы в дальнейшем было золото. Тимур Сафин, серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях