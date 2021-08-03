В парке им Гагарина в Кумертау появятся новые аттракционы

В парке имени Гагарина в Кумертау появятся пять новых аттракционов. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на обновление зоны отдыха горожан было выделено почти 58 миллионов рублей из федерального бюджета. В этом году Кумертау направит из своей казны еще несколько десятков миллионов на благоустройство парка.

Четыре года назад жители Кумертау и не представляли, что скрывается за началом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», когда демонтировали вышедшие из срока эксплуатации старые аттракционы, потом и детский городок 1980 года постройки. Парк пока готов не полностью, но на центральной площадке для игр и яблоку негде упасть.

Помимо новых горок, в городке высажены клены и сосны, также установлены три теневых навеса. Обновлены скамейки, урны, а также были возведены отдельные площадки для батутов и построены новые арт-объекты. Прямо за детской площадкой оборудована скейт-зона.

Главная гордость парка – колесо обозрения высотой 35 метров. Каждая из кабинок оборудована системой обогрева, кондиционирования и связью с оператором. Монтаж колеса начался еще в августе прошлого года, сейчас все работы почти завершены, до официального запуска остался месяц.

До обновления парка здесь работали несколько аттракционов, но в силу возраста конструкций специалисты Ростехнадзора списали их. В этом году администрация города приняла решение установить новые.

Помимо этого, под открытым небом расположены тренажеры, скалодром и теннисная площадка. Парк оборудуют системами видеонаблюдения. К тому же, в Кумертау создали отдельную организацию, которая будет следить за состоянием и благоустройством всех парков.