В Башкирии стартовала сельскохозяйственная микроперепись

В Башкирии началась всероссийская сельскохозяйственная микроперепись. В этом году есть нововведение: вопросы не зададут жителям городов и поселков городского типа. Переписчики будут обходить личные подсобные хозяйства до 30 августа.

Обладательница шоколадного имени – это лишь часть хозяйства Шаяхметовых. Деревенские жители привыкли к работе, и содержат скот, продолжают собирать урожай и на пенсии. В основном для себя и для детей.

Какая именно поддержка нужна – об этом чиновники смогут узнать после сельскохозяйственной микропереписи. Сколько в хозяйстве рогатого скота, сколько плодовых деревьев – в списке 10 вопросов. При этом имена, фамилии и адреса никто не вправе записывать. Ответы остаются анонимными, они нужны исключительно для анализа.

Последняя сельскохозяйственная перепись проводилась в 2016 году. В этот раз добавилась приставка -микро. Среди отличий – вопросы задают только жителям сельских поселений. Жителей городов и поселков городского типа опрашивать не будут.

С собой у переписчика планшет с отечественной операционной системой «Аврора». С латинского языка название переводится как «рассвет». По-новому записывают и ответы респондентов – теперь не на бумагу, а сразу в программу.