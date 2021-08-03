В Башкирии сельчане борются за сохранение единственной больницы

Жители села Прибельский Кармаскалинского района бьют тревогу. Местные жители боятся, что единственную больницу в поселке закроют. Если это произойдет, то людям придется ездить в райцентр за 30 километров и стоять в очередях. Однако добраться до ближайшего медпункта есть возможность не у всех.

Собрались всем селом, чтобы отстоять больницу. Более десяти тысяч жителей Прибельского и прикрепленных к больнице граждан получают здесь медицинскую помощь. Люди боятся, что если лечебное учреждение закроют, то им придется ездить в райцентр. И не факт, что они смогут в тот же день попасть на прием к врачу.

Сельчане бьют тревогу, ведь круглосуточный стационар закрыли. Пока на время. Ложная информация о закрытии как стационара, так и больницы в целом появилась в Интернете. Кто-то выложил пост о том, что учреждение перестанет работать. Минздрав прокомментировал произошедшее и внес ясность в ситуацию. Однако настроение жителей пока не меняется. Людмила Боровикова вместе с мужем проживает в Прибельском уже 45 лет. Оба имеют инвалидность. По словам женщины, из-за нехватки врачей – постоянные очереди.

Если сейчас закроют, куда я пойду?! Каждый месяц три-четыре дня уходит на получение лекарства. Людмила, жительница с. Прибельский

Приходишь: «Ой вам надо полежать – мест нет». Это о чем говорит? Ну ладно вы на дневной походите, ну я-то похожу, но не каждый же может! Валентина, жительница с. Прибельский

В больнице райцентра сообщили, что закрытие стационаров на лето – способ сохранения бюджета. Сэкономленные деньги направят на снижение кредиторской задолженности, а также на сохранение уровня зарплат врачей и среднего медперсонала. В связи с этим койки круглосуточного стационара перевели в дневной. Однако в октябре все заработает по-прежнему.

Это никак не повлияет на качество оказания услуг медицинской помощи. По истечении срока надобности эти койки будут работать в обычном режиме. Салават Камалетдинов, главный врач Кармаскалинской центральной районной больницы