В Уфе ищут двух курсантов: они боялись ехать в Афганистан

Невероятная история произошла накануне в уфимском институте МВД. Об этом рассказал телеграм-канал Life Shot.

Из высшего учебного заведения, которое готовит будущих сотрудников правоохранительных органов, сбежали курсанты-пятикурсники. Молодые ребята закончили обучение, 31 июля у них был выпускной. За день до знаменательного события всех ребят отпустили в увольнение до 10 утра.

В обозначенное время одного из курсантов так и не дождались. Исчез 22-летний Койар Тойбалла. Вскоре стало понятно, что молодой парень во время своего увольнения обращался с органы с просьбой предоставить ему временное убежище в России.

Причина банальна: после выпуска из университета ему придется вернуться домой, в Афганистан. Сейчас в этой стране не самые простые времена: после вывода американских войск террористические группировки ужесточают свое влияние в регионе. По предварительным оценкам экспертов боевики держат под контролем практически всю страну, кроме Кабула. Койар Тойбалла посчитал, что на Родине его заставят воевать.

Второго выпускника не досчитались уже после выпускного, когда ребят повезли в аэропорт на рейс до Кабула. 26-летний Мир Фазлуддин Ансари внезапно почувствовал себя плохо, его увезли в больницу с подозрением на аппендицит, однако выяснилось, что всему виной коронавирус и небольшое поражение легких. А уже на следующее утро пациента в палате не было, он попросту сбежал из больницы.