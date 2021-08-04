В Башкирии парень из-за ревности угнал «десятку»

Как предварительно выяснилось, конфликт между потерпевшим и подозреваемым назревал давно, а причиной того стала девушка 20-летнего. По словам угонщика, на преступление он пошел из-за ревности - потерпевший пару раз гулял с его дамой. Не довольный этим фактом, он решил встретиться с недругом и поговорить. И как раз выдался удобный случай. 23-летний житель Дюртюлинского района приехал на отечественном автомобиле сестры город Бирск, чтобы встретиться с другой дамой. В это время их встретил подозреваемый, между мужчинами произошел конфликт. Потерпевший и девушка, с которой он проводил время, убежали, оставив машину открытой. 20-летний молодой человек сел за руль «десятки» и проехал до дома. Через некоторое время его задержали полицейские.

пресс-служба МВД Башкирии