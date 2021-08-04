В Башкирии во встречной аварии погиб водитель

3 августа днём произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 3 км автодороги Редькино-Новый Каинлык в Краснокамском районе.

41-летний мужчина за рулём «Лады Калина» допустил столкновение со встречным «Рено Сандеро Степвей», за рулём которого находился 55-летний водитель.

Водители столкнувшихся машин были в экстренном порядке госпитализированы. К сожалению, через несколько часов водитель иномарки скончался. Водителю «Лады» оказывается необходимая помощь. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.