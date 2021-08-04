Администрация Уфы и ПСК-6 заключили мировое соглашение по стройке на Шота Руставели

Администрация Уфы и строительная компания ПСК-6 заключили мировое соглашение, согласно которому договор по развитию территории между проспектом Октября, улицами Российской и Шота Руставели продолжит действовать. Застройщик расселит четыре аварийных дома, жильцы которых ждали этого на протяжении последних 40 лет.
Чистые газовая плита и раковина на кухне, но протекающие трубы, глубокие трещины в полу и в стенах. У чистоплотных жильцов барака-общежития жилье, которое требует капитального ремонта. Такой же диссонанс и в комнатах.
Ракия Зидымышева 40 лет живет в этом доме, последние несколько лет это уже небезопасно, уверена женщина. Сквозные щели не только в потолке, но и в полу, под окном. Рассказывает, что обращались к жилищникам, но те разводят руками – капитальный ремонт планируется примерно через 20 лет. Неудобства, по словам женщины, во всем, нет самых необходимых удобств.
76-й дом по улице Шота Руставели скоро снесут, собственникам выдадут равнозначное жилье. Проблемы уфимцев решены благодаря мировому соглашению, которое заключили Администрация Уфы и строительная компания ПСК-6. Также расселят еще три соседних барака в течение полугода с момента подписания. Стороны называют договоренности одной победой на всех. Общая площадь помещений в новых домах будет не менее 46,6 тысячи квадратных метров. Проект будут реализовывать в течение семи лет.
Жители барака уже готовы к расселению. Говорят, что большую часть жизни они провели в ожидании этого момента и уже предвкушают долгожданный момент.