Администрация Уфы и ПСК-6 заключили мировое соглашение по стройке на Шота Руставели

Администрация Уфы и строительная компания ПСК-6 заключили мировое соглашение, согласно которому договор по развитию территории между проспектом Октября, улицами Российской и Шота Руставели продолжит действовать. Застройщик расселит четыре аварийных дома, жильцы которых ждали этого на протяжении последних 40 лет.

Чистые газовая плита и раковина на кухне, но протекающие трубы, глубокие трещины в полу и в стенах. У чистоплотных жильцов барака-общежития жилье, которое требует капитального ремонта. Такой же диссонанс и в комнатах.

Ракия Зидымышева 40 лет живет в этом доме, последние несколько лет это уже небезопасно, уверена женщина. Сквозные щели не только в потолке, но и в полу, под окном. Рассказывает, что обращались к жилищникам, но те разводят руками – капитальный ремонт планируется примерно через 20 лет. Неудобства, по словам женщины, во всем, нет самых необходимых удобств.

Здесь я живу с 1975 года, горячей воды у нас нет. Моемся, где попало. Раньше на фанерном работали и там мылись. Сейчас негде мыться. Ракия Зидымышева, жительница д №76 по ул. Шота Руставели

76-й дом по улице Шота Руставели скоро снесут, собственникам выдадут равнозначное жилье. Проблемы уфимцев решены благодаря мировому соглашению, которое заключили Администрация Уфы и строительная компания ПСК-6. Также расселят еще три соседних барака в течение полугода с момента подписания. Стороны называют договоренности одной победой на всех. Общая площадь помещений в новых домах будет не менее 46,6 тысячи квадратных метров. Проект будут реализовывать в течение семи лет.

Обоюдовыгодное соглашение. Застройщик получил свои плюсы, администрация города тоже получила свои плюсы. Наиболее важные пункты: снимается социальная острота, то есть не будет строиться высотный жилой дом, четыре жилых дома, которые признаны аварийными, будут расселены за счет застройщика. Виль Сафин, начальник правового Управления администрации г. Уфы

Мы позитивно оцениваем мировое соглашение. Мы его прорабатывали совместно с администрацией. Условия мирового соглашения нас полностью удовлетворяют, как и администрацию города, мы полагаем. Договор застройки территории, который был заключен нами, является действующим. Будет разработан новый проект межевания территории, соответственно, будут предусмотрены параметры новых объектов строительства, также будет расселено аварийное жилье, к чему стремились жители данной территории. Юлия Гинзбург, начальник юридического отдела группы компаний ПСК-6

Жители барака уже готовы к расселению. Говорят, что большую часть жизни они провели в ожидании этого момента и уже предвкушают долгожданный момент.