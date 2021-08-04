В Башкирии парня ударили ножом, а он пошёл домой

В полицию Архангельского района обратились врачи местной больницы. В медицинское учреждение доставили 23-летнего парня с ножевым ранением.
Вскоре был задержан подозреваемый в нападении. Им оказался 43-летний знакомый пострадавшего. Выяснилось, что парень в состоянии алкогольного опьянения пришёл к старшему товарищу домой. В гостях он начал оскорблять хозяина дома и ругаться. Мужчина не выдержал и ударил ножом молодого знакомого.
Тогда парень просто пошёл домой, истекая кровью. К счастью, его заметили соседи и срочно обратились к медикам. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая помощь. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.