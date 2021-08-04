В Башкирии парня ударили ножом, а он пошёл домой

В полицию Архангельского района обратились врачи местной больницы. В медицинское учреждение доставили 23-летнего парня с ножевым ранением.

Вскоре был задержан подозреваемый в нападении. Им оказался 43-летний знакомый пострадавшего. Выяснилось, что парень в состоянии алкогольного опьянения пришёл к старшему товарищу домой. В гостях он начал оскорблять хозяина дома и ругаться. Мужчина не выдержал и ударил ножом молодого знакомого.