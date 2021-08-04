В Большом театре прошла премьера спектакля Башоперы «Дон Кихот»

Накануне на сцене Большого театра в Москве прошла премьера спектакля Башкирского театра оперы и балета «Дон Кихот». Публика тепло встретила коллектив уфимского театра. Из-за антиковидных ограничений зал не был заполнен на 100 процентов, но те зрители, которые сумели попасть на московскую премьеру, громкими овациями долго не отпускали артистов со сцены.

В фойе Большого театра зрителей встречали участники ансамбля народного танца имени Гаскарова в национальных костюмах. А на экранах демонстрировались кадры, посвященные Башкортостану. При входе в зал раздавали книги о республике и приглашения на крупные мероприятия ближайшего будущего. Оперу также посетила официальная делегация правительства Башкортостана.

Взяли за правило проводить ежегодно в Большом театре наши лучшие постановки. Это важное направление, которое мы развиваем, потому что Башкортостан – уникальный регион. Такие коллективы будут выступать не только на российском, но и международном уровне.

Подготовка постановки длилась 14 месяцев. Для персонажей оперы было изготовлено около 400 костюмов, более 200 головных уборов и 100 пар обуви. Образ Дон Кихота в постановке – копия одеяния Фёдора Шаляпина в этой роли, изготовленного по эскизам Александра Бенуа. В России эта постановка идёт лишь в двух театрах. До недавнего времени её можно было увидеть только в Мариинке, но теперь она появилась и в репертуаре Башкирского театра оперы и балета. «Дон Кихот» стал еще и режиссерским дебютом знаменитого оперного баса Аскара Абдразакова.