Ударил об угол: в Уфе неизвестный набросился на детей в подъезде

На кадрах записи видно, как мужчина вступает в конфликт с женщиной с двумя детьми. В один момент он хватает девочку за волосы и бьёт об угол. От удара маленькая уфимка падает на пол, а её мама с сыном на руках пытается отстранить дебошира. После в разборку вступает ещё одна женщина, которая зашла в подъезд в разгар конфликта.