Ударил об угол: в Уфе неизвестный набросился на детей в подъезде

Жуткое преступление произошло в Уфе. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.
Уфимцы опубликовали видео, на котором хорошо видно, как неизвестный мужчина нападает на детей. Инцидент произошёл в подъезде многоэтажного дома №16/1 по улице Летчиков.
На кадрах записи видно, как мужчина вступает в конфликт с женщиной с двумя детьми. В один момент он хватает девочку за волосы и бьёт об угол. От удара маленькая уфимка падает на пол, а её мама с сыном на руках пытается отстранить дебошира. После в разборку вступает ещё одна женщина, которая зашла в подъезд в разгар конфликта.
Сначала очевидцы предположили, что мужчина – хозяин семейства и устроил семейный конфликт. Но ИА «Башинформ» стало известно, что нападающий никакого отношения к семье не имеет. Женщина уже подала заявление в полицию. Теперь правоохранителям предстоит установить причину нападения на маленьких детей.
Видео: соцсети.