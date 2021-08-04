В Уфе 6-летние мальчики сбросили котёнка с 12-го этажа

В Уфе волонтёры благотворительной организации «Лапа помощи» рассказали о вопиющей жестокости. С 12-го этажа сбросили котёнка.

Предположительно, инцидент произошёл в Дёме, где 6-летний мальчик и его друг поймали уличного кота, намеренно поднялись на 12-ый этаж и сбросили несчастное животное вниз. Неравнодушные заметили котёнка и поспешили оказать ему посильную помощь.

Волонтёры доставили пострадавшего к ветеринарам, которые диагностировали коту перелом большеберцовой кости слева, перелом в области скакательного сустава справа и контузию легких. К счастью, котёнку удалось провести операцию, которую он перенёс хорошо. Теперь ему предстоит долгая и тяжёлая реабилитация.