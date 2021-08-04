В Башкирии утонул 15-летний подросток

За сутки в Башкирии вода унесла жизни четырёх человек. Среди погибших 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Тело мальчика достали в Бирске из реки Белой. Его нашли спасатели из Дюртюлей. Также на Белой в Уфе утонул 39-летний мужчина, который отправился купаться после распития алкоголя.