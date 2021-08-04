В Башкирии подростков застукали за взрослым занятием

В Нефтекамске местные жители заметили на детской площадке подозрительных детей. Компания ребят вела себя крайне неадекватно.

Как сообщают в соцсетях местные жители, трое ребят передавали друг другу по очереди пустой баллон. Каждый из них нюхал содержимое, после чего, как уверяют горожане, парни сидели "будто пьяные".

По сведениям очевидцев странная ситуация происходит в одном из дворов на улице Юбилейная. Жители города сделали несколько предположений, чем могут заниматься молодые любители острых ощущений.

Бенз пыхают! Вообще детям по ходу нечем заняться! Денис Б., житель Нефтекамска