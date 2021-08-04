Житель Башкирии разбился насмерть, упав на бетонный пол

21 мая в механическом цехе предприятия бригада рабочих проводила ремонт грузоподъёмного оборудования. В один момент один из сотрудников сорвался с площадки и упал на бетонный пол. Он пролетел около 7 метров и получил тяжёлые травмы, которые оказались смертельными.