В Уфе таксист за месяц работы без выходных накопил 200 тысяч рублей

Уфимский таксист и тиктокер рассказал о необычном эксперименте. Целый месяц парень работал без выходных и накопил более 200 тысяч рублей.

О своём необычном опыте уфимец рассказал в TikTok, где показывал рабочие будни. Молодой человек заинтересовал 28 тысяч человек, которые подписались на блог таксиста. А его коллеги из Ростова, Самары, Магнитогорска, Казани и других городов России сами решили провести эксперимент работы без выходных.