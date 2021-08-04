В Уфе таксист за месяц работы без выходных накопил 200 тысяч рублей

Уфимский таксист и тиктокер рассказал о необычном эксперименте. Целый месяц парень работал без выходных и накопил более 200 тысяч рублей.
О своём необычном опыте уфимец рассказал в TikTok, где показывал рабочие будни. Молодой человек заинтересовал 28 тысяч человек, которые подписались на блог таксиста. А его коллеги из Ростова, Самары, Магнитогорска, Казани и других городов России сами решили провести эксперимент работы без выходных.
За месяц парень «накатал» 6500 км по Уфе, совершил 1204 успешных заказа. В приложении такси теперь у него платиновый статус, а в кармане 200 тысяч.