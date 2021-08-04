В Уфе готовятся к открытию развязки на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата

Стоимость работ составила около 900 млн рублей. Из них на сегодняшний день освоено около половины. В результате работ разгрузится автомобильный трафик и увеличится пропускная способность транспортного узла на 30%. Общая ширина путепровода при этом увеличится с четырёх до шести полос.