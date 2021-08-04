В Уфе готовятся к открытию развязки на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата

Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди в Уфе завершится к 15 августа. Об этом сообщили в отделе капитального строительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города.

Сейчас на объекте ведут работу по укладке асфальтового покрытия. Параллельно, после запуска движения, будут демонтированы светофоры по проспекту Салавата Юлаева с последующим выходом дорожной подрядной организации на устройство съездов.     

Мы стоим уже на завершенном путепроводе. Степень готовности почти 100-процентная. Сейчас ведутся завершающие работы по монтажу освещения, по устройству подъездов со стороны города, завершены работу по устройству барьерного ограждения. К  сроку, который озвучивался (15 августа), подрядная организация успевает.  

Евгений Кулешов, начальник отдела капитального строительства Управления по строительству, ремонту дорог администрации г. Уфы

Стоимость работ составила около 900 млн рублей. Из них на сегодняшний день освоено около половины. В результате работ разгрузится автомобильный трафик и увеличится пропускная способность транспортного узла на 30%. Общая ширина путепровода при этом увеличится с четырёх до шести полос.

Фото №1 - В Уфе готовятся к открытию развязки на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата

На сегодня ведутся завершающие косметические работы. По монтажу секции барьерного ограждения, установке электроосвещения.

Василий Чекуров, директор АО «Уралмостострой» по Республике Башкортостан
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