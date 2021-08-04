В Уфе готовятся к открытию развязки на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата

Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди в Уфе завершится к 15 августа. Об этом сообщили в отделе капитального строительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города.
Сейчас на объекте ведут работу по укладке асфальтового покрытия. Параллельно, после запуска движения, будут демонтированы светофоры по проспекту Салавата Юлаева с последующим выходом дорожной подрядной организации на устройство съездов.
Стоимость работ составила около 900 млн рублей. Из них на сегодняшний день освоено около половины. В результате работ разгрузится автомобильный трафик и увеличится пропускная способность транспортного узла на 30%. Общая ширина путепровода при этом увеличится с четырёх до шести полос.