В Уфе в массовой аварии пострадали женщина и годовалый ребёнок

Вечером 3 августа в Уфе произошла массовая авария. Инцидент зафиксирован у электроопоры №414 по Нагаевскому шоссе.

42-летний мужчина двигался в сторону села Нагаево на «Форд Фокус». В один момент он допустил столкновение с попутным «Ниссан Теана». От удара «Ниссан» оттолкнуло на «Мерседес».

В ДТП пострадали пассажиры «Форда» — 41-летняя женщина и годовалый малыш. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего пострадавших отпустили домой. По факту аварии начато административное расследование.