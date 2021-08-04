В Уфе впервые проходит летняя спартакиада молодежи России по шахматам

Уфа впервые в своей истории принимает летнюю спартакиаду молодежи России по шахматам. Это командный турнир, в нем участвуют 13 коллективов.
В силу финансовых проблем и погодных условий на соревнования не приехали спортсмены из Якутии и Северной Осетии. Команду представляют по два юноши и две девушки от региона.
Самый сильный состав у квартета из Санкт-Петербурга. У их спортсменов суммарное максимальное количество баллов согласно рейтингу ФИДЕ среди всех коллективов. Представители республики – на шестой строчке в таблице.
На турнире используют защитные экраны. Так спортсмены могут выступать без масок. Кроме этого, поболеть за участников состязаний можно онлайн из любой точки мира – на спартакиаде в Уфе используют сенсорные шахматные доски. И все данные с них поступают в интернет.
Сегодня на спартакиаде завершился групповой турнир. У команды Башкортостана был выходной. В предыдущих двух матчах шахматисты из республики одержали уверенную победу над гостями из Ростовской области со счетом 4:0 и сыграли вничью с командой Свердловской области – 2:2.