Ожидаемого охлаждения в сфере розничного кредитования не наблюдается

В мае 2021 года население оформило кредиты на 1,13 триллиона рублей, что на 12% меньше, чем в апреле. Всего за 5 месяцев текущего года граждане получили кредиты на сумму 5,3 триллиона рублей. Для сравнения: за январь — май 2020 года банки оформили розничных кредитов на 3,3 триллиона рублей. На проекте ВсеЗаймыОнлайн вы сможете быстро подобрать необходимый кредит на самых выгодных условиях.
За май 2021 года россияне получили кредиты наличными на сумму 575,5 миллиарда рублей и заключили 1,8 миллиона договоров. Количество выданных ипотек сократилось более чем на 20% — было оформлено 148,5 тысячи новых договоров на общую сумму 439,3 миллиарда рублей.
В автокредитовании было подписано 82,4 тысячи договоров на 91,8 миллиарда рублей. POS-кредитование продемонстрировало рост и составило 25,5 миллиарда рублей. Из-за длинных выходных с 1 по 10 мая заключение значительного количества кредитных договоров сдвинулось на начало июня. Поэтому по итогам июня стоит ждать роста объемов кредитования.
К тому же программа льготной ипотеки под 6,5% прекратит действие в июле, что также провоцирует увеличение объемов выданных ипотечных кредитов. В связи с таким масштабным ростом на рынке розничного кредитования ЦБ РФ вынужден применять регуляторные меры.
С 1 июля повысятся ставки по необеспеченным нецелевым кредитам, так как банки должны максимально покрывать свои риски по такому виду ссуд. С 1 августа данная мера коснется и ипотеки — надбавки ожидают кредиты с небольшим (до 20%) первоначальным взносом.
Кроме того, рост процентных ставок в кредитовании произойдет из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ, которая на сегодня составляет 5,5%. В итоге спрос на кредиты у населения будет планомерно падать.
Также с 1 июля перестанут действовать некоторые меры поддержки граждан в связи с пандемией — рекомендации по реструктуризации кредитов для пострадавших от болезни граждан и бизнеса. По данным Центробанка, россияне реструктурировали кредитов на 940,4 миллиарда рублей, предприниматели — на 925,3 миллиарда рублей.
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Важным моментом в оформлении кредита является расчет банком показателя долговой нагрузки. Это соотношение ежемесячных кредитных платежей и доходов заемщика. Параметр не должен в идеале превышать 50%, иначе это является дополнительным риском для банка.
Кредитор вынужден, согласно предписаниям ЦБ РФ, увеличить процентную ставку по кредиту или отказать в выдаче. Желательно заранее рассчитать свой ПДН, чтобы понимать какую сумму кредита запрашивать.