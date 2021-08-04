Ожидаемого охлаждения в сфере розничного кредитования не наблюдается

В мае 2021 года население оформило кредиты на 1,13 триллиона рублей, что на 12% меньше, чем в апреле. Всего за 5 месяцев текущего года граждане получили кредиты на сумму 5,3 триллиона рублей. Для сравнения: за январь — май 2020 года банки оформили розничных кредитов на 3,3 триллиона рублей. На проекте ВсеЗаймыОнлайн вы сможете быстро подобрать необходимый кредит на самых выгодных условиях.