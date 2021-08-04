В Башкирии нетрезвого водителя отправили за решётку

В Башкирии вынесли приговор очередному нетрезвому водителю. 34-летний житель Альшеевского района несколько раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В апреле 2021 года инспекторы остановили ВАЗ-2121, за рулём которого находился пьяный водитель. Мужчина двигался в сторону села Раевский. При очевидном алкогольном опьянении сельчанин от медицинского освидетельствования отказался.

Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Свою вину мужчина признал. Суд вынес ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. При этом его лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.