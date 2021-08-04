В Кушнаренковский район прибыл «Поезд здоровья»

В Кушнаренковском районе более 50 тысяч человек прошли комплексное обследование. В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика – здоровый регион». В село Шарипово прибыл «Поезд здоровья».

 Местные жители смогли получить консультацию у медицинских специалистов. Мобильная поликлиника оказывает услуги бесплатно и особенно удобна для жителей отдаленных деревень.

Флюорографию пришла, ЭКГ прошла. Маммолога хочу пройти, ЛОР-кабинет уже была, у эндокринолога была, для меня очень удобный. Я думаю, не только для меня, для жителей всего района это очень хорошо.

Римма Бадретдинова, жительница д. Мамяково

Для осмотра пациентов организован прием и узких специалистов. Среди них онколог, хирург, эндокринолог и другие. «Поезд здоровья» в Кушнаренковском районе пробудет до 13 августа. Далее он отправится в Чекмагушевский, Благоварский и Чишминский районы.

Фото №1 - В Кушнаренковский район прибыл «Поезд здоровья»

Конечно, эта акция направлена на то, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью, проходили максимальное, так сказать, обследование у узких специалистов. Потому что именно на ранних стадиях выявление заболевания позволяет более эффектив Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы России, но не допустить выявление каких-то осложнений.

Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы России
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