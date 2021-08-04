В Кушнаренковский район прибыл «Поезд здоровья»

В Кушнаренковском районе более 50 тысяч человек прошли
комплексное обследование. В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика –
здоровый регион». В село Шарипово прибыл «Поезд здоровья».
Местные
жители смогли получить консультацию у медицинских специалистов. Мобильная
поликлиника оказывает услуги бесплатно и особенно удобна для жителей отдаленных
деревень.
Флюорографию
пришла, ЭКГ прошла. Маммолога хочу пройти, ЛОР-кабинет уже была, у эндокринолога
была, для меня очень удобный. Я думаю, не только для меня, для жителей всего
района это очень хорошо.Римма Бадретдинова, жительница д. Мамяково
Для осмотра пациентов организован прием и узких
специалистов. Среди них онколог, хирург, эндокринолог и другие. «Поезд здоровья»
в Кушнаренковском районе пробудет до 13 августа. Далее он отправится в
Чекмагушевский, Благоварский и Чишминский районы.
Конечно,
эта акция направлена на то, чтобы люди ответственно относились к своему
здоровью, проходили максимальное, так сказать, обследование у узких
специалистов. Потому что именно на ранних стадиях выявление заболевания
позволяет более эффектив Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы России, но
не допустить выявление каких-то осложнений.Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы России