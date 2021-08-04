В Кушнаренковский район прибыл «Поезд здоровья»

Флюорографию пришла, ЭКГ прошла. Маммолога хочу пройти, ЛОР-кабинет уже была, у эндокринолога была, для меня очень удобный. Я думаю, не только для меня, для жителей всего района это очень хорошо.

Римма Бадретдинова, жительница д. Мамяково