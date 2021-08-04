В Башкирии определились победители акции «Защити себя – получи подарок!»

В Аскинском районе привившимся раздали подарки. Там прошла интернет-акция. В ее рамках местные жители могли получить множество призов. Для этого после укола нужно было описать свое самочувствие в соцсетях. Так, семья Асямовых выиграла главный приз – абонементы в бассейн.

Адиса Гильмиярова работает учительницей начальных классов. Уже через месяц она снова придет в школу вести уроки. И чтобы обезопасить себя и учеников, решила сделать укол. Сегодня педагог получает свой первый компонент вакцины.

Сделать прививку сегодня можно в мобильном пункте вакцинации. Он работает в селе Аскино с 19 июня. Прививают здесь каждый день. Причем бригада врачей работает в районе с начала февраля. Медики выезжали в отдаленные поселения к людям, у которых не было возможности привиться. За этот период во всем районе провакцинировали более 4 400 человек.

В такую жаркую погоду искупаться всей семьей в бассейне не только приятно, но и полезно. Такую возможность Асямовы получили благодаря участию в акции «Защити себя – получи подарок!». По условиям конкурса они привились и описали свое самочувствие в соцсетях под хэштегом #вакцинажизнь. В результате супружеская пара получила абонемент на 10 посещений бассейна.

Кроме абонементов в бассейн, в рамках конкурса также разыграли триммер. Победителем стал Равиль Нурмухаметов. Теперь он обладатель газонокосилки.

Не только врачи, но и служащие храмов считают, что вакцинация необходима. Каждый день в мечети села Аскино хазарат проводит профилактические беседы с прихожанами. С его слов, привиться сейчас очень важно, это спасет от тяжелых последствий болезни.