В Башкирии добились закрытия проблемного дома для престарелых

Региональная прокуратура добилась закрытия очередного дома для престарелых с серьёзными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В селе Зубово местный житель организовал частный пансионат для престарелых и людей с инвалидностью. При этом помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

В момент проверки в доме проживало 15 постояльцев. Было принято приостановить деятельность заведения, а постояльцев расселить.