В Башкирии добились закрытия проблемного дома для престарелых

Региональная прокуратура добилась закрытия очередного дома для престарелых с серьёзными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В селе Зубово местный житель организовал частный пансионат для престарелых и людей с инвалидностью. При этом помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.
В момент проверки в доме проживало 15 постояльцев. Было принято приостановить деятельность заведения, а постояльцев расселить.
Предприниматель был оштрафован на 20 тысяч рублей. После прокуратура потребовала запретить деятельность пансионата. Суд удовлетворил прошение ведомства – дом для престарелых закрыт.