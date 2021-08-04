В Башкирии добились закрытия проблемного дома для престарелых

Региональная прокуратура добилась закрытия очередного дома для престарелых с серьёзными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото №1 - В Башкирии добились закрытия проблемного дома для престарелых

В селе Зубово местный житель организовал частный пансионат для престарелых и людей с инвалидностью. При этом помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

В момент проверки в доме проживало 15 постояльцев. Было принято приостановить деятельность заведения, а постояльцев расселить.

Предприниматель был оштрафован на 20 тысяч рублей. После прокуратура потребовала запретить деятельность пансионата. Суд удовлетворил прошение ведомства – дом для престарелых закрыт.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти