Жители Башкирии рассказали о последствиях внезапного урагана

В Башкирии жаркий день закончился в некоторых районах сильнейшим ураганом. О последствиях разрушительной стихии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Так, в селе Булгаково ураганный ветер снёс крышу супермаркета. Кровля рухнула прямо на припаркованные машины. Пока о пострадавших ничего неизвестно.

Также своим беспокойством поделились жители села Чекмагуш. Там штормовой ветер снёс кровлю построек, сорвал шифер и разрушил хрупкие конструкции. Также местные жители рассказали, что ветер и дождь у многих уничтожили урожай.