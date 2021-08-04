В Уфе вернулась участница Олимпийских игр Алсу Миназова

Спортсменка выступала в Токио в соревнованиях по гребному слалому. Алсу не смогла выйти в финал на каноэ-одиночке. В полуфинале она показала 14-е время и не отобралась в решающую стадию.

Ранее Алсу стала 17-й в полуфинале соревнований по гребному слалому на байдарке-одиночке и также не смогла пробиться в финал.

После соревнований, конечно, была немного расстроена, но сейчас уже отошла от этого. Я безумно рада. Расстроена была, потому что могло быть лучше. Но уровень девчонок очень высокий. Алсу Миназова, участница Олимпийских игр

В родную Уфу Алсу приехала всего на три дня. Результаты, показанные башкирской спортсменкой, можно назвать хорошими, особенно если сравнить с другими членами национальной сборной. Россия не является лидером в гребном слаломе. В нашей стране нет канала необходимого уровня, при этом Алсу Миназова на равных соревнуется с ведущими мировыми спортсменами.