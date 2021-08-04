Избивший своих детей в Уфе отец угрожал чужому ребенку

Абьюзер, который жестоко избил детей в подъезде в Уфе, отправился на допрос. Организована доследственная проверка. Как выяснил корреспондент БСТ, задержанный является отцом только одного из потерпевших детей.

На этих кадрах явно агрессивно настроенный мужчина в майке таскает за волосы девочку по всему подъезду. Она пытается спрятаться за мамой, у которой в руках младший ребенок, но уфимец достает ногой до жертвы. От удара девочка падает и ударяется об угол. На шум выбегают соседи и пытаются успокоить дебошира. Самое страшное, что все это происходило на глазах соседских детей.

Все началось еще во дворе дома. Мужчина, облокотившись о подоконник, ждет своих жертв. Появляется его супруга с детьми. Первым под раздачу попал 4-годовалый мальчик. Без явных на то причин ударяет младшего ребенка по лицу. Пока мама успокаивала ребенка у входа в подъезд, агрессор переключился на соседских детей.

Тимур плачет, истерика. Говорит: «За мной дядя бежал, пытался догнать и ударить». Пока его успокоили, вышли, а здесь уже драка была. Начал оскорблять моего ребенка нецензурной бранью. Сказал: «Что он за бабу спрятался?! Шестилетний ребенок пошел жаловаться, мой трехлетний его перевернет». Юлия Кошкина, жительница дома №16\1 по ул. Лётчиков

Как выяснилось, боец живет на шестом этаже этого дома. Его соперникам по неравному спаррингу повезло, что мужчина захотел в туалет. Он зашел в лифт и направился к себе, но до квартиры дойти так и не успел.

Семья жила в этой квартире недолго. Известно, что здесь они снимали квартиру. Сейчас дебошира задержали, а Следственный комитет организовал доследственную проверку.