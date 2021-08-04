В Башкирии единовременную выплату к 1 сентября получили почти 520 тысяч детей

Деньги к 1 сентября. В Башкирии почти 520 тысяч детей получили единовременную выплату по 10 тысяч рублей. По поручению Владимира Путина выплаты стартовали на две недели раньше обозначенного срока, чтобы люди могли не спеша подготовиться к новому учебному году.
Повторение – мать учения. Пока старшая дочь делает задания прошлогодней программы, младшие дети Лилии Маркеловой предпочитают немного поиграть. Все-таки последний месяц лета. Впереди семье предстоит поход по магазинам – к 1 сентября предстоит собирать двух школьников. Выплаты к началу учебного года Маркеловы уже получили.
А пока одни планирует поход по магазинам, другие уже осматривают прилавки и витрины. Костюмы, рубашки, рюкзаки, концтовары. Обновки детям нужны каждый год.
На данный момент в Башкортостане выплаты по 10 тысяч рублей получили почти 520 тысяч детей школьного возраста. На эти цели было выделено более 5 млрд рублей. Единовременная выплата предоставляется семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Причем 6 лет должно исполниться не позднее 1сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года.
Еще несколько десятков тысяч заявок на выплаты в республике находятся в процессе одобрения. Деньги должны будут быть перечислены в течение ближайших дней. А тем, кто еще не обратился за поддержкой, стоит помнить, что это можно сделать до 1 ноября текущего года. Заявка подается через портал «Госуслуги», где она автоматически формируется.
Если у родителей все же возникают вопросы, то они могут зайти на сайт Пенсионного фонда, где размещены необходимые разъяснения о получении выплаты.