В Башкирии проходит апробация зерновых культур

В полях Башкортостана проходят проверки. Речь об апробации зерна. Сбор урожая в этом году из-за жары начался на две недели раньше, соответственно сдвинулись и сроки тестирования культур. В соответствии с федеральным законом семена, предназначенные для посадки, подлежат проверке на сортовые и посевные качества. Как проходит апробация в Чишминском районе?

Это, можно сказать, народный метод. В таких условиях отбор колосьев точно будет случайным. Это важно для качественной апробации.

Стебли по 100 штук собирают в небольшой сноп. Всего здесь полторы тысячи случайно отобранных экземпляров со всего поля. После в таком виде их хранят примерно полгода. Живой архив нужен для подтверждения качества при возникновении спорных вопросов. На этом поле пока по прогнозам планируют собрать зерно третьего класса. Как ни парадоксально, но жара сказалась на урожае положительно. Если вести речь именно о качестве пшеницы.